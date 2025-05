Style-Expertin Claudia Schulz: Sneaker – Ein Trend, der bleibt

per Mail teilen

Früher waren Sneaker in erster Linie für den Sport- und Freizeitbereich gedacht. In den letzten Jahrzehnten haben sie sich zu einem echten Trend in der Mode entwickelt.

Heute können sie in nahezu allen Lebensbereichen getragen werden. Wir haben mit Dr. Claudia Schulz, Style-Expertin beim Bundesverband der Schuh und Lederwarenindustrie in Offenbach, darüber gesprochen, warum Sneaker so beliebt sind und worauf man bei der Wahl achten sollte.

Warum Sneaker nicht mehr wegzudenken sind

SWR1: Sie haben schon vor über zehn Jahren das "Jahr des Sneaker" ausgerufen. Rückblickend betrachtet, war das der große Durchbruch?

Dr. Claudia Schulz: Ich würde heute vielleicht sogar von einem Jahrzehnt oder Jahrhundert sprechen. Ich würde sogar sagen, der Sneaker ist ein Bekleidungsstück, das nie mehr weggeht. Ich vergleiche das gerne mit der Jeans. Es ist ein Schuh, der eine gewisse Sportlichkeit ausstrahlt, eine gewisse Jugendlichkeit auch. Und das ist, was die meisten Menschen wollen.

Der Sneaker ist ein Evergreen, der niemals wieder weggeht.

Der Sneaker als Symbol für Jugendlichkeit und Vielseitigkeit

SWR1: Sneaker gelten oft als Allrounder und werden mit einem jugendlichen Look in Verbindung gebracht. Ist das wirklich so?

Schulz: Ich glaube schon. Sneaker können heute zu allem getragen werden. Man sieht sogar Sneaker bei Hochzeiten, die zum Anzug getragen werden oder eben auch im Büro. Es ist interessant, dass es so viele verschiedene Sneaker-Arten gibt.

Sie haben gesagt, der macht jünger – und ich glaube, das ist auch so. Ich kann zu einem Anzug einen Brown-Schuh anziehen, der natürlich eine gewisse Eleganz ausstrahlt – wir haben natürlich auch Dresscodes, wo diese Schuhe gefragt sind – oder einen sportlichen Schuh, mit dem ich meinen Look insgesamt jünger mache.

Klassische schwarze Lackschuhe im Kontrast zu sportlichen Sneakern, die im Trend sind. picture-alliance / Reportdienste Maximilian Koch

Wir haben nun zweifelsohne diesen Jugendwahn in unserer Gesellschaft. Deshalb würde ich sagen, ist der Sneaker Generations- und auch Geschlechterübergreifend der Schuh, der immer gehen wird.

Ich finde, Mode ist sehr liberal und jeder soll sich so anziehen, wie es ihm am besten gefällt.

Wann der Sneaker besser im Schrank bleibt

SWR1: Gibt es Anlässe, bei denen Sie vom Tragen von Sneakern eher abraten würden?

Schulz: Ich persönlich bin da manchmal etwas konservativ. Bei einer Hochzeit würde ich den Sneaker im Schrank lassen, aber das ist letztendlich doch jedem selbst überlassen.

Ich finde, Mode ist sehr liberal und jeder soll sich so anziehen, wie es ihm am besten gefällt. Ein guter, weißer Sneaker, der geputzt ist und edel aussieht, ist besser als ein alter hässlicher Schuh, der dann vielleicht den ganzen Look zerstört.

Sneaker im Trend: Claudia Schulz' persönliche Favoriten

SWR1: Haben Sie einen persönlichen Lieblingssneaker?

Schulz: Ich habe ziemlich viele Sneaker. Im Moment sind es diese Retro-Sneaker, die sehr angesagt sind. Das sind die auf den flachen Sohlen, [...] kommen häufig auch aus Veloursleder daher.

Ich finde auch ein bisschen Farbe nicht schlecht, denn Farbe macht ein Outfit immer lässiger, vielleicht auch ein bisschen lustiger. Und Farbe, sagt man ja auch, macht glücklich.

Ich kann nicht sagen, dass ich einen einzigen Lieblingssneaker habe, sondern ich stimme das eigentlich immer auf mein Outfit ab.

Absolut im Trend: Auf Europas größtem Sneaker-Festival in Berlin gab es unterschiedliche Sneaker in vielen verschiedenen Farben zu bestaunen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Annette Riedl

SWR1: Wie viele Sneaker-Paare haben Sie denn im Schrank?

Schulz: Bestimmt um die 50.