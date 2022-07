Streit ums Gas

per Mail teilen

Wer soll mit Vorrang beliefert werden, sollte im nächsten Winter das Gas knapp werden? Privathaushalte oder Industrie? Nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck diese Priorisierungsfrage angesprochen hat, wird heftig diskutiert. Wir wollen wissen wer im politischen Berlin welche Ansicht vertritt, mit welchen Argumenten sich die Sozialverbände in die politische Diskussion einschalten und wie jetzt schon Städte in Rheinland-Pfalz versuchen Energie zu sparen. Außerdem beleuchten wir, wie Europa reagieren würde, wenn Putin nur noch einige Länder mit Gas beliefern würde, er also eine Länderpriorisierung vornehmen würde um die Union zu spalten.