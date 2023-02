per Mail teilen

Kitas zu, Busse fahren nicht. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag zu Warnstreiks in Rheinland-Pfalz aufgerufen – und damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Die Forderung: 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat. Gerechtfertigt in Zeiten hoher Inflation oder völlig überzogen?