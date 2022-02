per Mail teilen

Vor der Bund-Länder-Schalte mit Bundeskanzler Olaf Scholz steht fest: Schon bald könnten viele Corona-Regelungen Stück für Stück aufgehoben werden. Auch der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hält diese Lockerungen für möglich.

Wir haben mit dem Virologen Hendrik Streeck, Mitglied dieses Expertenrats, über mögliche Lockerungen gesprochen.

Kommen die Corona-Lockerungen zu schnell?

Für Hendrik Streeck kommen die möglichen Lockerungen nicht zu schnell. Der Virologe mahnt dennoch zur Besonnenheit. Maßnahmen wie die Maskenpflicht sollten weiter beibehalten werden. Andere, wie die 2G-Regelungen, könnten nach Streek demnächst der Vergangenheit angehören.

Wie müssen wir weiter vorgehen?

Beim weiteren Vorgehen sei es wichtig, das Gesundheitswesen im Blick zu behalten, so Streeck. Besonders die Hospitalisierungsinzidenz und intensivmedizinische Belegung müssten weiterhin beobachtet werden. Öffnungen seien allerdings aktuell gerechtfertigt, da es bei beiden keine Überbelastung gibt.

Funktionierende Corona-Schutz-Maßnahmen beibehalten

Um zu entscheiden, welche Maßnahmen wegfallen und welche uns noch eine Weile begleiten, rät Streeck dazu, abzuwägen, welche erwiesenermaßen funktionieren. Eine 2G-Regelung im Einzelhandel führe nach Streeck nur dazu, dass sich davon ausgeschlossene Menschen an anderen Stellen trotzdem treffen. Beispielsweise in größeren Gruppen im Privaten.

Es ist wichtig besonnen vorzugehen und erwiesene Maßnahmen, die funktionieren von denen zu trennen, von denen wir das nicht wirklich wissen

Corona-Inzidenz in RLP sinkt weiter leicht

Wie gehen wir mit der Maskenpflicht in Zukunft weiter um?

Auf die Masken soll weiterhin gesetzt werden. Jedenfalls in den nächsten Wochen. " Die Maske ist ein unheimlich effektives Mittel Infektionen zu vermeiden “, so Streeck. Er kann sich aber vorstellen, dass auch diese Maßnahme in den Sommermonaten wegfallen könnte. Zu diesem Zeitpunkt werden wir laut Streeck wieder niedrige Infektionszahlen haben.

Trotzdem sollten wir uns darauf vorbereiten, dass die Infektionen in den Herbst- und Wintermonaten wieder ansteigen. Dann sollte die Maskenpflicht wieder eingesetzt werden.