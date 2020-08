Nudeln gehen immer. Mehr als acht Kilo isst jeder Deutsche pro Jahr - Tendenz steigend. Die Stiftung Warentest hat in ihrem jüngsten Test mal Tortelloni - die großen Tortellini - aus dem Kühlfach unter die Lupe genommen. Wir haben mit Nicole Merbach, Lebensmittel-Expertin bei der Stiftung Warentest, über die Ergebnisse gesprochen.

SWR1: Was haben Sie alles in den Tortelloni gefunden? Was rein - und auch was nicht reingehört?

Nicole Merbach: Sowohl das eine als auch das andere. Wir haben uns sehr beliebte Sorten angeschaut, die mit Ricotta-Spinat gefüllt sind, aber auch mit Fleisch- oder Käsemischung. Da konnten wir die ausgelobten Zutaten auch nachweisen. Aber wir haben auch Keime und einen Schadstoff gefunden, die ganz sicher nicht da reingehören und die man sich auch nicht wünscht.

SWR1: Keime und Schadstoffe - bezieht sich das jetzt auf die Nudeln oder auf die Füllung?

Merbach: Das bezieht sich auf das Gesamtprodukt, weil man ja auch das Gesamtprodukt verzehrt. Die Keime waren sogenannte Enterobakterien, die wir in Ricotta-Spinat-Tortelloni gefunden haben. Das waren zwei Produkte, die sehr die italienische Tradition betonen und wo man eigentlich das Gefühl hat, dass man hier etwas mehr Geld ausgibt und dafür etwas besonders Gutes bekommt. Diese beiden Hersteller müssen auf jeden Fall mehr auf Hygiene achten, damit solche Keime nicht in das Produkt gelangen. Die gute Nachricht ist, dass die Keime abgetötet werden, wenn man die Tortelloni entsprechend zubereitet und für einige Minuten in siedendem Wasser ziehen lässt.

SWR1: Welche Rolle spielt eigentlich der Preis? Kann man sagen: teure Nudeln gleich gut und billige eher weniger?

Merbach: Das hat sich nicht unbedingt gezeigt. Es ist ein etwas teureres Produkt dabei, das in der Verkostung absolut überzeugen konnte. Es hat von den Verkostern die Note "Sehr gut" bekommen, weil es ein besonders aromatisches und würziges Geschmackserlebnis war. Auch die Füllung war sehr reichhaltig und hat cremig geschmeckt. Das zieht sich aber nicht durch den gesamten Test. Wir haben gesehen, dass man sowohl zu günstigen Produkten der Handelsketten greifen kann, als auch bei bekannten und teureren Marken, wie beispielsweise Steinhaus und Hilcona, richtig liegt.

SWR1: Und welche Tortelloni haben denn in Ihrem Test besonders gut abgeschnitten?

Merbach: Das sind vor allem Tortelloni der Firma Steinhaus. Steinhaus-Pasta findet man unter dem Markennamen im Laden. Aber der Test hat uns gezeigt, dass Steinhaus auch für viele Handelsketten der Hersteller ist. Es gibt beispielsweise gute Fleisch-Tortelloni von REWE, hinter denen die Firma Steinhaus steht. Bei den Käse-Tortelloni und den Ricotta-Spinat-Tortelloni ist die Marke REWE ebenfalls mit vorn. Aber auch Hilcona hat sich im Test wirklich als gut erwiesen.