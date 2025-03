Seine Gitarre ist ein Markenzeichen der Band Genesis. Der ehemalige Gitarrist der Band, Steve Hackett, wird am 12. Februar 75 Jahre alt. Seine Karriere beginnt mit einem Zufall.

"Gitarrist sucht Band“. Das war eine Anzeige, die Steve Hackett im Dezember 1970 in der britischen Musik-Zeitschrift "Melody Maker“ aufgegeben hatte. Darin suchte Hackett eine Gruppe mit aufgeschlossenen Musikern. Musiker, die gewillt sind sich über existierende und stagnierende Musikformen hinwegzusetzen, hieß es in der Annonce.

So fand Steve Hackett zu Genesis

Es meldete sich Peter Gabriel und lud Steve Hackett zur nächsten Bandprobe von Genesis ein. Damit nimmt die Geschichte ihren Lauf. Der Zufall will es aber nicht nur, dass sich Steve Hackett und Peter Gabriel treffen. Die beiden haben auch etwas gemeinsam. Nämlich an zwei Tagen nacheinander Geburtstag. Gabriel feiert am 13. Februar seinen 75.

Festes Genesis- Mitglied - Steve Hackett ist aber auch Solo sehr erfolgreich

Zwischen 1971 und 1977 produziert Hackett mit Genesis sechs Studioalben. Darunter "Foxtrot“ aus dem Jahr 1072. Das war der erste größere kommerzielle Erfolg von Genesis mit der Erfolgs-Single "Suppers Ready“.

Diesen Song prägte Steve Hackett durch seine Gitarrenklänge am Ende des Stücks. Der Song "Horizons“ ist das erste und bis heute bekannteste Akustik-Instrumental von Steve Hackett.

Steve Hackett will mehr als "nur" Genesis

Nur Gitarrist von Genesis sein, das reicht ihm aber nicht. Schon während der Zeit in der Band startet Steve Hackett sein Soloprojekt. 1975 das erste Solo-Album "Voyage of the Acolyte“. Es erreicht Platz 26 der UK-Charts.

Vom Genesis-Gitarristen im Hintergrund zum Frontmann

Außerdem entdeckt Steve Hackett nach und nach auch die Bühne für sich. Bei Genesis-Konzerten wirkt er zunächst eher introvertiert. Hackett hält sich eher im Hintergrund und sitzt mit Hornbrille gebückt über seiner Gitarre. Mittlerweile spielt Steve Hackett gerne live. Er ist auch mit 75 Jahren noch Musiker durch und durch.

Hackett auf Tour mit "Genesis Greats, Lamb Highlights and Solo”

Im Frühjahr 2025 ist Steve Hackett auf Deutschland-Tour. Er spielt unter anderem am 8. Mai ein Konzert in Freiburg und am 10. Mai in Saarbrücken. Auf der Playlist: "Lamb Highlights".

Dahinter versteckt sich das Genesis-Album "The Lamb Lies Down The Broadway“, das 1974 erschienen ist.

Auf unserem SWR1 Meilenstein sind echte Highlights. Zum Beispiel "Fly On A Windshield“. Die Gitarren in diesem Song erinnern leicht an das Triumphale aus dem klassischen Stück "Bolero“ von Maurice Ravel. Ganz so, wie Steve Hackett immer Musik machen will: ohne Grenzen, alles miteinander verbunden und offen sein für gute Musik.