Es handelt sich mit Abstand um das ungewöhnlichste Turnier in der Geschichte der Europameisterschaft. Denn es sind so viele Teams und so viele Spielorte wie noch nie. Die 24 Mannschaften spielen in elf Städten - von Baku im Osten bis Edinburgh im Westen. Teils in vollen Stadien, teils - wie in München - mit vielen leeren Sitzen. Denn die Coronapandemie zwingt zur Vorsicht. Kann da Sommermärchen-Feeling aufkommen?