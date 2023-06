Ed Sheeran, AnnenMayKantereit, Linkin Park und Co. – Weltstars machen Straßenmusik

Bevor Weltstars wie Ed Sheeran und Co. Millionen von Platten verkauft haben und auf den ganz großen Bühnen der Welt stehen durften, haben auch sie mal klein als Straßenmusiker angefangen.

Ed Sheeran macht alles zu seiner Bühne!

In seinen Anfangszeiten hat Ed Sheeran, wie viele andere spätere Stars auch, mit Straßenmusik angefangen. Auch heute braucht Megastar Ed Sheeran keine komplett durchchoreografierte Stadionshow, um Fans zu begeistern. Wenn Ed Sheeran will, wird für ihn alles zur Bühne. Im Herbst 2022 zum Beispiel war dass das Festzelt beim Frankfurter Oktoberfest, bei dem der Musiker spontan auf die Bühne gekommen ist. Dort spielte er ein paar seiner Songs, wie zum Beispiel seinen Hit "Perfect", aber auch ein paar Hits wie zum Beispiel von den Backstreet Boys.

Hin und wieder zieht es Ed Sheeran zurück zur Straßenmusik. Singen muss Ed Sheeran dabei selbst eigentlich kaum noch, denn die Fans kennen seine Texte auswendig. Das sieht man zum Beispiel hier, wo Ed Sheeran spontan ein paar Songs vor einem Pub zum Besten gibt.

In einem seiner ersten Interviews mit der brittischen BBC hat Ed Sheeran erzählt, was er gerne mit seiner Musik erreichen möchte:

In fünf Jahren würde ich gerne Musik für andere Künstler schreiben (...). Außerdem möchte ich gerne Musik mit Menschen machen, die ich schätze und ich hätte gerne ne gute Fanbase, die zu meinen Konzerten kommt.

Das Ed Sheeran diese Ziele erreicht hat, daran besteht wohl kaum ein Zweifel. Er hat sogar noch viel mehr erreicht: Inzwischen ist er vierfacher Grammy-Gewinner und darüber hinaus hat er mehrere Streamingrekorde gebrochen.

Von der Straße auf die großen Bühnen: AnnenMayKantereit

Aber nicht nur britische Stars wie Ed Sheeran haben mal klein angefangen. Auch die Jungs von AnnenMayKantereit machten ihre ersten Gehversuche auf der Straße, wie hier in Köln.

Inzwischen zählen AnnenMayKantereit zu den bekanntesten deutschen Popacts überhaupt. Sie spielen ausverkaufte Tourneen und ihre Platten wurden bereits mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Das wichtigste Merkmal der Musik von AnnenMayKantereit ist die raue Stimme von Sänger Henning May.

Tash Sultana – Die Ein-Frau-Band

Während AnnenMayKantereit immer als Band unterwegs sind, macht Tash Sultana bei ihrer Musik quasi alles alleine. Wie Megastar Ed Sheeran, arbeitet sie mit einer sogenannten Loop-Station, mit der sie mehrere kurze Sequenzen aufnehmen kann, die dann in einer Endlosschleife wiedergegeben ("gelooped") werden. Damit ist Tash Sultana bei ihrer Musik sowas wie ihre eigene Band.

Angefangen hat Tash Sultana als Straßenmusikerin, um sich ein Taschengeld dazuzuverdienen. Inzwischen hat sie bei Instagram und auch bei Youtube mehr als eine Million Follower und geht weltweit auf Tournee.

Heavy Rock in der U-Bahn mit Linkin Park

Auch wenn Linkin Park mit ihrer vor allem technik-intensiven und auch lauten Musik nicht wirklich für Straßenmusik gemacht waren, so hat die Band doch häufig versucht, in Kontakt mit ihren Fans zu kommen, auch nachdem sie längst Weltstars waren. Zum Beispiel mit einem Konzert in der U-Bahn.

Billy Gibbons jammt in Helsinki

Straßen-, oder auch U-Bahn-Musik, ist aber nicht nur was für junge Künstler, sondern auch für einzelne Mitglieder großer, legendärer Rockbands wie zum Beispiel ZZ Top. Hier im Video jammt Gitarrist Billy Gibbons auf der Straße in Helsinki in Finnland und zeigt, wie viel Gefühl er in den Fingern hat!