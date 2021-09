Ständig am Handy - Was macht das mit uns?

per Mail teilen

Ist ein Leben ohne Smartphone noch denkbar? Viele Menschen schauen sogar im Kino, während Gesprächen oder auch im Bett auf das Gerät.

Was das mit uns macht, haben wir mit Professor Tim Hagemann besprochen. Er ist Arbeits-und Gesundheitspsychologe an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld.

Die wichtigsten Aussagen von Prof. Tim Hagemann:

Die ständigen Unterbrechungen durch das Handy führen zu einem Verlust an Produktivität, Konzentration und Leistung.

Studien haben gezeigt, dass alleine das ausgeschaltete Handy auf dem Schreibtisch unsere Leistung beeinträchtigt.

Die ständige Nutzung führt zu einer Anpassung unseres Gehirns. Dabei sind auch Suchttendenzen zu erkennen.

Strategien: