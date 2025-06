Landrat Martin Brandl über das Stadtradeln im Kreis Germersheim

Wir haben uns mit dem Landrat des Landkreises Germersheim, Martin Brandl (CDU), über seine Motivation zum Stadtradeln unterhalten.

In vielen Kommunen und Städten wird gerade geradelt. Stadtradeln , das sind 21 Tage, in denen das Radfahren ganz oben stehen soll. Aktuell startet die Aktion zum Beispiel in Boppard und im Donnersbergkreis. Mitmachen kann jeder. Wir haben und mit dem Landrat des Landkreises Germersheim, Martin Brandl (CDU) - dessen Landkreis in der Vergangenheit die meisten Kilometer geradelt hat - über seine Motivation unterhalten.

Landrat Martin Brandl zum Stadtradeln in Germersheim

SWR: Warum schafft der Landkreis Germersheim so viele Kilometer, obwohl da deutlich weniger Menschen leben als zum Beispiel in Mainz?

Martin Brandl: Wir haben bei uns im Landkreis optimale Bedingungen. Wir haben eine flache Topografie, wir haben auch sehr gut ausgebaute Radwege. Vor diesem Hintergrund ist das Fahrrad bei uns ein wunderbares Verkehrsmittel, wenn man von A nach B kommen will.

Das geht einfach und schnell und man tut auch etwas für die Gesundheit.

SWR1: … oder ist der ÖPNV so schlecht?

Brandl [lacht]: Nee, auch da sind wir überraschend gut. Das ist nicht überall in Rheinland-Pfalz so.

Wir haben ein sehr gut ausgebautes Stadtbahnnetz, einmal quer durch den Landkreis. Und das hilft natürlich auch, wenn man mal weitere Strecken zurücklegen will. Dann fährt man mit Fahrrad in die eine Richtung und mit der Stadtbahn einfach zurück.

SWR: Wir wollen das alles kritisch hinterfragen, denn die andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass die Germersheimer schummeln. Denn richtig kontrollieren kann das keiner.

Brandl: Ich glaube, da ist einfach ganz viel Motivation bei uns, die richtig guten Platzierungen der letzten Jahre zu verteidigen.

Dann gibt es auch ein bisschen positive Konkurrenz zwischen den einzelnen Städten und Verbandsgemeinden, indem man sagt: Jetzt schauen wir mal, was wir in der Gruppe leisten können, ob wir doch besser werden als die anderen.

Das pusht ganz viel und da ist auch ganz viel positiver Energie da, um eben mit dem Radfahren was zu erreichen.

Landrat Martin Brandl und sein persönliches Stadtradeln

SWR1: Wie viele Kilometer haben Sie persönlich geschafft?

Brandl [lacht]: Nee, das verraten wir am besten nicht. Das ist definitiv ausbaufähig!

SWR1: Aber Sie wollen nicht sagen, keinen einzigen?

Brandl: Ich war schon ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs. Da sind die Träume sehr groß, dass man sagt, ich fahre morgens nach Germersheim ins Geschäft. Aber ich habe es bisher in dem ersten Halbjahr als Landrat noch nicht geschafft.

Das Gespräch führten Claudia Deeg und Christian Balser.