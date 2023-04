per Mail teilen

Wenn es um Gesundheit geht, spielt Bewegung eine große Rolle. Was genau macht Sport an der frischen Luft mit uns? Und welcher Draußen-Sport ist für Anfänger zu empfehlen?

Dr. Stefan Mühl ist Dozent und Sportwissenschaftler der Sporthochschule Köln am Institut für Outdoor-Sport und Umweltforschung. Im SWR1 Interview erklärt er, welche gesundheitlichen Vorteile Draußen-Sport bringt und gibt Anfängern Tipps zur Motivation.

Positive Effekte vom Sport an der frischen Luft

SWR1: Der Frühling kommt nicht so recht auf Touren, es ist oft grau, nass, es nieselt, es ist kalt. Jetzt motivieren Sie mich, mal raus zu gehen und Sport zu machen.

Dr. Stefan Mühl: Das ist natürlich schwierig. Wenn das Wetter nicht mitspielt, kann ich schon nachvollziehen, dass die Motivation nicht so hoch ist. Andererseits muss man natürlich auch sagen: Es kann einen sehr schönen Effekt haben, diese verschiedenen Temperatur-Unterschiede mal zu spüren. Wenn Sie aktiv sind, merken sie diese vielleicht gar nicht so extrem. Und es kann auch ganz nett sein, wenn man wieder zu Hause angekommen ist und sich unter die warme Dusche stellt, weiß man, was man geschafft hat.

SWR1: Ja, oder legt sich in die Badewanne, das ist natürlich auch schön.

Mühl: Und dann hat man hinterher auch ein positives Gefühl davon.

SWR1: Warum zieht es denn, wenn das Wetter dann doch einigermaßen in Ordnung ist, so viele nach draußen zum Sport?

Mühl: Ich denke, dass wir das den ganzen langen Winter über sehr vermisst haben. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, zieht es uns einfach nach draußen. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Draußen Sport zu machen, die frische Luft einzuatmen, die Sonne auf der Haut zu spüren – das sind ja alles positive Effekte, die wir dann mitnehmen.

Draußen-Sport hat viele positive Effekte auf unsere Gesundheit. Colourbox Foto: Colourbox.de -

Wie motiviert man sich zum Sport?

SWR1: Was ist denn motivierender: Draußen-Sport alleine oder in der Gruppe?

Mühl: Das kommt so ein bisschen auf jeden Einzelnen an. Sich zu verabreden kann sozusagen auch eine kleine Selbstüberlistung sein, wenn man Schwierigkeiten hat sich zu motivieren. Dass man es dann auch auf jeden Fall macht und rausgeht. Alleine ist es genauso schön, vielleicht mal abzuschalten, das Handy auszumachen und diese Eindrücke für sich selber wahrzunehmen und zu reflektieren.

SWR1: Wenn jemand noch nie Sport gemacht hat und sich jetzt heranwagen will: Welchen Draußen-Sport empfehlen Sie Anfängern?

Mühl: Ich empfehle Leuten, die noch nie Sport gemacht haben und jetzt einsteigen wollen, sich vielleicht einmal kurz bei ihrem Hausarzt beraten zu lassen. Wenn man von einer gewissen Grund-Sportlichkeit ausgeht und weiß, man hat keine körperlichen oder krankheitsbedingten Einschränkungen, dann sollte man das finden, was einem auch Spaß macht und motiviert.

Wichtig ist, dass man das nicht aus einem Antrieb heraus macht, der extern gesteuert ist, sondern dass man versucht, die intrinsische Motivation zu finden.

Was Sport an der frischen Luft mit dem Körper macht

SWR1: Was macht denn Sport an der frischen Luft mit uns aus gesundheitlicher Sicht?

Mühl: Wenn wir uns draußen bewegen, etwa einen Spaziergang im Park machen und dadurch Aktivität haben, sinkt auch der Puls, der Blutdruck. Wir atmen tiefer ein, wir nehmen dadurch noch mehr Sauerstoff auf. Durch die Bäume sind auch verschiedene Stoffe enthalten, die wir aufnehmen. Das kann dazu beitragen, dass beispielsweise die Bildung von körpereigenen Killer-Zellen angeregt wird. Es hat daher auch positive Effekte auf unser Immunsystem. Wir sehen, wir nehmen wahr, wir hören die Vögel zwitschern, wir sehen das Grün — das alles entspannt uns, die Sonneneinstrahlung auf die Haut produziert Vitamin D.

SWR1: Also kann es jetzt keine Ausrede mehr geben.

Mühl: Ja, man kann versuchen, es sich ein bisschen einzureden. Der erste Schritt ist dann vielleicht immer noch die Sache. Aber wenn man den mal gemacht hat, kann man auch sehr schnell süchtig werden.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Stefanie Stronczyk.

Mehr Informationen über Stefan Mühl vom Institut für Outdoor-Sport und Umweltforschung an der Sporthochschule Köln.