Corinna Gerhards aus Koblenz ist dreifache Mutter und musste mit ihrem Sohn Konrad einige Zeit auf der Intensivstation verbringen. Nachdem die Behandlung überstanden war, wollte Gerhards den Ärzten und Pflegern der Kinderintensivstation des Krankenhauses Kemperhof etwas Gutes tun.

Nun möchte sie bis Montag, den 18.12., insgesamt 50.000 Euro sammeln, um sie an die Kinderintensivstation in Koblenz zu spenden. Mit dem Geld sollen die Zimmer und die Beleuchtung verschönert werden. Außerdem würden – je nach Spendenaufkommen – für die kleinen Patienten spezielle Brillen angeschafft, mit denen sie sich etwas von ihrer Erkrankung ablenken können. Das alles erfolgt in genauer Abstimmung mit der Klinik, da auf Intensivstationen besondere Regeln und Auflagen gelten.

Die Spenden, die auf der Plattform "Heimatlieben" eingehen, werden nur vor Weihnachten ausgezahlt, wenn 25.000 Euro erreicht sind. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, wird das Geld erst nach sechs Monaten ausgezahlt.

