Spargel in Schinken-Mandelbutter

Koch/Köchin: Martina Thurat Rezeptautor/Rezeptautorin: Martina Thurat

Zutaten:

1,5 KG Spargel

300 Gramm gekochter Schinken

80-100 Gramm Butter

100 Gramm süße gehobelte Mandeln

2 Esslöffel Petersilie

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Salz, etwas Zitronensaft

"Neue Kartoffeln"

Spargel schälen und die Endstücke abschneiden. Spargel in Salzwasser mit einer Prise Zucker und einem Teelöffel Butter 20 Minuten kochen. Gekochter Schinken in feine Würfel schneiden und in der restlichen heißen Butter andünsten. Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett langsam anrösten bis sie knusprig sind. Die Butter mit den Schinkenwürfeln zu den fertigen Mandeln in die Pfanne geben und mit etwas Salz, Pfeffer, einem Spritzer Zitronensaft und der Petersilie abschmecken. Spargel abtropfen lassen und auf einer Platte anrichten, darüber die Schinken-Mandelbutter geben.

Dazu:

Neue Kartoffeln

