"Spargel hat sich wieder in die Erde zurückgezogen"

Spargel. Für viele Deutsche ist er Delikatesse und Frühlingsbotschafter in einem. Rebecca Funck hat einen Spargel- und Erdbeerhof in Eisenberg bei Kaiserslautern und sagt: "Die frostigen Nächte haben unserem Spargel ganz schön zugesetzt."

Der April, der April - der macht was er will. Das ist ein alter Spruch. Und selten hat er so gestimmt wie in diesem Jahr. Es ist ein ziemliches Durcheinander mit dem Wetter im Moment.

Mal kalt mal warm

Mal haben wir tagsüber Temperaturen um die zwanzig Grad. Mal sind die Nächte frostig kalt und die Temperaturen gehen wieder in den Keller. Mal scheint tagsüber die Sonne - und am nächsten Tag fällt Schnee. Aber was bedeutet das für die Spargelernte?

Frost treibt Spargel zurück in die Erde

"Die frostigen Nächte haben unserem Spargel ganz schön zugesetzt. Der hat sich nämlich wieder in die Erde zurück verkrochen. Jetzt warten wir auf Sonnenschein, dass der Spargel wieder angetrieben wird zum wachsen", sagt Rebecca Funck. Sie hat einen Spargel- und Erdbeerhof in Eisenberg bei Kaiserslautern.

Grundsätzlich macht der Frost dem Spargel aber nichts aus

"Frost könne zwar zu einer leichten Stagnation führen - bleibe die Temperatur in der Erde aber, könne man mit einer insgesamt guten Erntemenge rechnen", sagt Funck. Wichtig sei nur: "Man brauche immer mal wieder auch ein paar Sonnenstrahlen - damit die Temperatur in der Erde bleibt."

Erster Spargel wird nicht teurer als letztes Jahr

Viele Spargel-Fans fragen sich immer: Was wird das Kilo Spargel dieses Jahr kosten? Dazu sagt Rebecca Funck: "Der erste Spargel wird nicht teurer sein als letztes Jahr. Ein Kilo - da fangen wir ungefähr schon bei 12,90 Euro an. Es kommt auf die verschiedenen Sorten an - und kann dementsprechend auch hochgehen bis 18 Euro."

Das komplette Gespräch zwischen Frank Jenschar und Rebecca Funck können Sie im Audio am Anfang der Seite anhören.