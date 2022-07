Sonnenbrand verursacht Hautkrebs

Die Sonne knallt vom Himmel in diesen Tagen. Trotz gemäßigter Temperaturen sollte der Sonnenschutz nicht vergessen werden - Sonnenstrahlung kann Hautkrebs verursachen.

Dr. Sven-Erik Barnstedt ist Hautarzt in Ingelheim und weiß, wie die Haut auf die Sonne reagiert.

SWR1: Wieviel Zeit kann normale Haut der Sonne ausgesetzt werden, ohne dass sie Schaden nimmt?

Dr. Sven-Erik Barnstedt: Ein mitteleuropäischer Hauttyp, dem die meisten von uns angehören, kann bei starker Sonnenexposition circa zehn bis zwanzig Minuten intensive Sonne aushalten. Danach wird ein Sonnenbrand eintreten.

SWR1: Warum ist ein Sonnenbrand langfristig eine Gefahr für Hautkrebs?

Barnstedt: Ein Sonnenbrand ist immer ein Zeichen, dass es einfach zu viel war. Man sagt immer ganz gerne, die Haut ist wie ein Elefant. Sie speichert Sonnenstrahlen und der Schaden ist langfristig natürlich gefährlich. Es kann dabei ein Hautkrebs entstehen.

SWR1: Die Haut hat also quasi so etwas wie ein Gedächtnis?

Barnstedt: Ja, die Haut ist ein Elefant, also jedes Sonnenbad wird gespeichert. Und je mehr da im Laufe des Lebens zusammenkommt, desto höher ist das Risiko, später auch mal zu erkranken.

SWR1: Was ist der Unterschied zwischen dem weißen und dem schwarzen Hautkrebs?

Barnstedt: Wir haben im Prinzip drei große Hautkrebsarten. Zwei davon nennt man den weißen Hautkrebs, das Basaliom und das Spinaliom. Und der gefährlichste von diesen dreien ist das sogenannte Melanom, der schwarze Hautkrebs.

SWR1: Und der ist im Grunde nicht heilbar?

Barnstedt: Naja, eigentlich kann man heutzutage sehr viel machen. In der Prävention kann man die allermeisten Hautkrebsarten früh erkennen. Manchmal ist der Schaden jedoch so groß, dass doch eine gefährliche Situation entstehen kann, die weitere intensive Therapien erfordert.

SWR1: Der Markt an Sonnenschutzmitteln ist sehr groß. Es geht in der Regel rauf bis zum Lichtschutzfaktor hundert. Dann wird es aber auch sehr teuer. Braucht man so was?

Barnstedt: Nein, ein guter Lichtschutz fängt ab Faktor 30 an. Der Unterschied zwischen Faktor 30 und 50 ist nicht mehr so groß. Es geht also nicht linear, sondern das nähert sich dann schon bei Faktor 30 an 97, 98 Prozent Schutz an. Also ich bin immer schon sehr zufrieden, wenn mir berichtet wird, es wird ein Faktor 30 oder 50 aufgetragen. Das ist dann ausreichend.

Das Interview führte Hanns Lohmann.