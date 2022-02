Soll ich meinen Energieversorger wechseln?

Die Strom- und Gaspreise sind teuer wie nie. Auch das Sparen durch Wechseln des Anbieters funktioniert nicht mehr gut. Und was ist, wenn mein Anbieter pleite geht? Hermann-Josef Tenhagen von Finanztip.de ordnet die Situation ein.

Hätten Sie eine solche Entwicklung der Strompreise vor einem halben Jahr für möglich gehalten?

Nein, hätte ich nicht. Ich hätte durchaus einige Preiskapriolen diesen Winter erwartet, da die Gaslager nicht so gefüllt waren und einige Händler durchaus spekuliert haben, dass der Preis weiter zurückgeht. Aber das ist er nicht und die Händler haben sich in Bredouille gebracht. Aber dass es so krass werden würde, das habe ich nicht kommen sehen.

Einige Anbieter sind auch pleite gegangen. Was bedeutet das für deren Kundinnen und Kunden?

Das Wichtigste ist: Die Wohnung bleibt warm und den Strom gibt es auch weiterhin. Wenn der Anbieter pleite geht, fällt man automatisch in die Ersatzversorgung. Das muss der größte Anbieter vor Ort leisten. Für diese Ersatzversorgung gibt es ein paar Regeln: man kann jederzeit wieder raus und die Preise in der Ersatzversorgung dürfen nicht höher sein als in der Grundversorgung. Da hat aber noch niemand mit den Spekulationswellen dieses Winters gerechnet. Denn die Menschen sind in die Ersatzversorgung, obwohl sie der Versorger nicht möchte, da er nun zusätzlich Strom und Gas kaufen muss und das ist extrem teuer für den Versorger. Deshalb gibt es nun neue Tarife für Neukunden und Ersatzversorger, damit diese deutlich mehr zahlen müssen. Das machen viele Stadtwerke so, einige sind aber deutlich über das Ziel hinausgeschossen.

Bisher konnte man suchen, wechseln und dann sparen. Funktioniert das bald wieder?

Wenn man in einer sehr teuren Grund- oder Ersatzversorgung gelandet ist, kann man weitersuchen und gucken ob man nicht ein anderes Stadtwerk findet, dass günstiger ist. Aber die bisherige Empfehlung, einen Anbieter für zwölf Monate zu suchen, bei dem man aber monatlich kündigen kann, das sind bisher nicht die günstigsten Angebote.

Das Interview führte Hanns Lohmann.