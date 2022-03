Energie sparen

per Mail teilen

Nicht jeder hat die Möglichkeit, sein Dach mit Solarmodulen auszustatten. Alternativ gibt es Solarpanele, die am Balkon montiert werden können. So können auch Mieter ihren Strom selbst herstellen.

Wie funktionieren Balkon-Solarpanele?

Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt uns im Interview: "Die funktionieren genauso wie die Panele bei den großen Dachanlagen. Nur haben wir dann eben nur einzelne Module, ein oder zwei Stück". Man hänge sie an das Balkongeländer und stecke sie in eine naheliegende Steckdose. Dann könne der erzeugte Strom in das eigene Hausnetz eingespeist werden. "Optimal wäre, man würde sie ein bisschen anwinkeln, damit sie optimal zur Sonne stehen", empfiehlt Weinreuter.

Die Solarpanele funktionieren auch bei Balkonen mit Ost- oder Westlage. In diesem Fall müssen Sie allerdings mit weniger Ertrag rechnen, so der Experte.

Was wird damit verdient?

"Man verdient die eingesparte Strommenge, die man nicht beziehen muss", sagt Hans Weinreuter. Das mache sich bemerkbar. Der produzierte Strom sei laut Weinreuter etwa halb so teuer wie die eingekaufte Kilowattstunde. "Das sind nicht die riesigen Mengen, aber es macht sich bemerkbar. Man kann die Grundlast im Haushalt damit decken", so Weinreuter.

Der Experte empfiehlt Mietern, die Anschaffung vorher mit dem Vermieter abzustimmen. Eigentümer könnten es seines Wissens auch ohne Abstimmung mit der Wohnungseigentümergemeinschaft anbringen.

Wie viel kostet ein Solarpanel?

"Eins dieser Solarpanele kostet so 400 bis 500 Euro", sagt Hans Weinreuter. Bei einer Unterkonstruktion könne mit weiteren 50 bis 150 Euro gerechnet werden. Beachten sollten Sie außerdem die Kosten für einen Elektriker, falls Sie noch keine Steckdose in Reichweite haben. Insgesamt sollten zwischen 500 und Tausend Euro für ein Modul eingeplant werden.

Aber die Anschaffung lohnt sich, sagt Hans Weinreuter: "Man kann mit einem Modul zwischen 150 und 200 Kilowattstunden Strom im Jahr einspeisen und nutzen". Außerdem spare man damit den Bezugstrom und somit etwa 40 bis 60 Euro.

Das Gespräch führte Hanns Lohmann.