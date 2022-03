So viele Corona-Patienten wie noch nie

Noch nie war die Corona-Inzidenz so hoch - aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei mehr als 1400 (Stand: Mittowch, 16.3.2022). Was das für die Hausarzt-Praxen im Land bedeutet, hat uns Dr. David Krezdorn aus Alzey-Weinheim erzählt.

dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

"Tatsächlich ist es so, dass wir aktuell so viele Patienten mit Corona behandeln, wie noch nie in der gesamten Pandemie", so die Wahrnehmung von Dr. David Krezdorn. Glücklicherweise sind die Kranheitsverläufe zu fast 100 Prozent sehr mild. In seiner Infektionssprechstunde kommen alle Patienten, die coronatypische Erkältungssymptome oder starke Kopf- oder Halsschmerzen aufweisen. Das sind im Moment über 30 Patienten an einem Tag - und davon ist fast jeder positiv.

Die hohen Fallzahlen sind laut der Meinung des Arztes nicht auf zunehmende Nachlässigkeit der Menschen zurückzuführen: "Tatsächlich ist es so, dass die neue Variante des Omikron-Virus hoch ansteckend zu sein scheint aber eben auch typisch diese milden Verläufe macht". Die Ansteckung werde dabei auf verschiedenen Wege verbreitet. Das sei die Schule, der Sportverein und auch der Skiurlaub in den Winterferien. "Da haben wir deutliche Zahlen, die dafür sprechen, dass der Skiurlaub (...) das Infektionsrisiko erhöht", so der Arzt aus Alzey-Weinheim.