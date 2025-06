So verringert ihr die Waldbrandgefahr bei Trockenheit

per Mail teilen

Die Trockenheit hat die Wälder in Rheinland-Pfalz im Griff und wir sagen euch, wie ihr die Waldbrandgefahr verringern könnt.

Zwar hat es im Frühjahr relativ viel geregnet, doch aufgrund der überdurchschnittlichen Trockenheit der letzten Jahre sind die Böden ausgedörrt und das Grundwasser vielerorts abgesunken, so die Umweltschutzorganisation BUND .

Waldbrandgefahr bei Trockenheit | Kleine Auslöser

Manchmal reicht ein kleiner Auslöser und der Wald brennt. Weltweit sind mehr als 90 Prozent aller Waldbrände direkt oder indirekt auf menschliches Handeln zurückzuführen, so der World Wide Fund For Nature (WWF).

Waldbrandgefahr bei Trockenheit verringern | Was ihr tun könnt

Waldbaden ist gerade angesagt. Grundsätzlich kein Problem – aber bitte achtsam! Im Wald gilt:

Bitte nicht rauchen!

Die Asche lässt sich nicht immer kontrollieren und kann schnell zu einem Brand führen. Rauchen im Wald ist in Rheinland-Pfalz ganzjährig verboten.

Eigentlich selbstverständlich, aber dennoch erwähnenswert ist der Hinweis, dass Feuermachen und Grillen im Wald grundsätzlich gefährlich sind. Ein kleiner Funke kann reichen, um ein Feuer zu entfachen, das nicht mehr zu kontrollieren ist.

Waldbrandgefahr bei Trockenheit | Scherben

Normales Glas löst wahrscheinlich keine Waldbrände aus. Zu diesem Ergebnis kommt der Deutsche Wetterdienst in Braunschweig, der dazu vor längerer Zeit ein Experiment gemacht hat.

Abgesehen von der ungeeigneten Beschaffenheit der Flaschen und ihrer Bruchstücke dürfte eine Glasscherbe ja nicht auf dem Boden liegen, sondern müsste sich im Abstand von 20 bis 30 Zentimetern über dem Waldboden befinden, um überhaupt als Brennglas zu wirken.

Mit dem Auto zum Wald – Sind Motoren gefährlich?

Stellt in der warmen Jahreszeit nie euer Auto oder Motorrad am Wegesrand ab. Die heißen Katalysatoren können trockenes Unterholz leicht in Brand setzen.

Bei Brand und Rauch: schnell reagieren

Entdeckt ihr einen Brand oder Rauch im Wald, ruft umgehend die Feuerwehr (112). Wenn ihr nicht wisst, wo genau ihr und der Brand sich befinden, kann die App "Hilfe im Wald" helfen. Diese zeigt alle Rettungspunkte in Ihrer Umgebung an, die ihr der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst zur Orientierung durchgeben könnt.

Begebt euch aus der Gefahrenzone. Hierbei gilt: Nie gegen die Windrichtung gehen, da euch das Feuer sonst mit dem Wind entgegen kommen könnte.

Seid ihr in Sicherheit, bleibt noch in der Nähe, sodass ihr der Feuerwehr bei der Lokalisierung des Brandes behilflich sein könnt.

Gut informiert in den Wald

Natürlich bedeutet die generelle Waldbrandgefahr nicht, dass ihr nicht mehr in den Wald gehen solltet. Gut informiert zu sein, wann und wo die Waldbrandgefahr besonders hoch ist, kann aber bei der Entscheidung helfen, ob man an einem heißen Sommertag wirklich den Schutz des Waldes aufsuchen sollte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erstellt jeden Tag eine auf meteorologischen Daten basierende Karte, die die Waldbrandgefahr in Deutschland aufzeigt. Einbezogen werden darin die Mittagstemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und die Niederschlagsmengen.

Neben tagesaktuellen Daten, sind Baumartenzusammensetzung, Bodenart, Bodenvegetation und Totholzanteile weitere Faktoren, die die Brandgefahr beeinflussen.

Laut Umweltbundesamt sind Nadelholzbestände (rechnerisch rund 54 Prozent der bundesweiten Waldfläche) deutlich häufiger von Waldbränden betroffen als von Laubholzarten dominierte Wälder.

Für weitere Informationen, wie die Wälder in Ihrem Forstrevier beschaffen sind, könnt ihr das für Ihr Forstrevier zuständige Forstamt kontaktieren.