Ganz nett.

Von der Porta Nigra bis zum Deutschen Eck: Wir haben Bewertungen aus dem Netz durchforstet und zeigen, wie Touristen einige Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz wirklich finden.

Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz – und wie sie bewertet werden

Fynn: "Das Gebäude habe ich nicht von innen besichtigt, allerdings wirkt es auch schon von außen nicht gut gepflegt und heruntergekommen und wird durch diverse Sachen zum Teil zugestellt. Die Architektur um und die Straße direkt vor diesem alten römischen Gebäude wirken zu modern, sodass kein einheitliches Bild entsteht und das Gebäude sich nicht in seine Umgebung einfinden kann." ★★★☆☆

Andreas Kopke: "Jaaa, sicher imposantes Bauwerk, aber insgesamt wirkt es etwas hilflos in seiner Umgebung. Auch der Bauzustand hat mir persönlich nicht gefallen. Daher ja, muss/sollte man gesehen haben ... aber damit auch okay." ★★★☆☆

Erna Parunzke: "Unbeheizt! Die schwarze Farbgebung scheint nicht wetterfest. Ganz schön in die Jahre gekommen. Trotz hochtrabender PR hat der Bau schon bessere Tage gesehen." ★☆☆☆☆

Essunterwegs DEAEUSDE: "Nett anzuschauen. Auf unsere Radtour haben wir am Eck des NH Hotel wo die Nahe in den Rhein fließt einen kurzen Stopp mit Blick auf den Mäuseturm gemacht." ★★★★☆

Frank L: "Die Geschichte dazu kann einem jeder Bingener erzählen oder was noch schöner ist, bei einer Schifffahrt auf dem Rhein." ★★★★☆

Andrei Penner: "Die Brücke und die Landschaft sind natürlich schön und einen Besuch wert. Aber der Grund warum ich nur 1 Stern vergebe ist, dass der Parkplatz ganze 2,4 km von der Brücke entfernt ist, man braucht etwa 40 min bis zurück Brücke und dann soll man für den Parkplatz der ewig weit weg ist noch 10€ bezahlen. Ich weiß nicht wer das so geplant hat. Mir war das zu viel, zu dem ist nicht der ganze Weg geteert wir waren dreckig wie die letzten Schweine. Der Zugang zur Brücke bei schlechtem Wetter ist auch abendteuerlich, rutschig, steil, steinig, ohne Geländer oder Treppen. Ich denke das hätte man besser machen können. Überall freie Felder ohne Ende wo man Parkplätze schaffen könnte aber na ja." ★☆☆☆☆

T. P.: "Die Brücke an sich ist ja schön, aber das drum herum ist nichts. Parkplatz ist über 2 km entfernt, d.h wenn man beeinträchtigt beim Gehen ist, ist der Ausflug ein reinfallen [sic!] und man wird sich richtig ärgern. Der Weg ist teilweise nur Matsch. Am besten mit Gummistiefeln gehen. Unmittelbar vor der Brücke, war für mich das größte Hindernis. Es gibt keine Treppen, kein Geländer zum festhalten, es war zum Zeitpunkt als ich da war nur Matsch ca 1,5 m nach unten, viel Glück beim Ab- und Aufstieg!! Wenn man schon für den Parkplatz 8 Euro verlangt, und so weit laufen muss, dann wenigstens eine Treppe aus Holz bauen. Ich will mich da nicht umbringen. Ich komme definitiv nicht wieder und empfehle es aus den oben genannten Gründen nicht weiter." ★☆☆☆☆

Vladimir Privolnov: "Das Schloss selbst ist nicht interessant, es gibt nichts Besonderes darin, man könnte einen Park, einen Blumengarten vor dem Schloss machen, aber leider gibt es das nicht." ★★★☆☆

Der rote Baron: "Schöne Wanderung zum Schloss. Interessante Ausstellung zum Hambacher Fest und Demokratie. 1 Punkt Abzug, da wg. Hochzeit der Innenhof gesperrt war." ★★★★☆

pemake2015: "Sehr schön angelegt und herrliche Aussichtspunkte auf den Rhein. Schön auch die Rodelbahn für die Kinder und Erwachsene. Leider hatte die Hübsche Urlaub." ★★★★☆

picki51: "Wer kennt sie nicht - die sagenumwobene Loreley! Beim Befahren des Oberrheintales fällt der steil zum Rhein hin anfallende Fels Jedem auf. Ein Besuch dieses Felsmassivs ist für jeden Rheinbesucher eine Pflicht. Und auch wenn man wie wir, heuer nur linksrheinisch vorbei fährt, ist der Anblick grandios!" ★★★★☆

Davide M: "Hervorragendes Äußeres. 5 Sterne für das imposante Äußere 1 Stern für schlechtes Interieur. Was für eine großartige Erfahrung wäre es, auf die Türme zu klettern. . ." ★★★☆☆

Hambus: "Ungewöhnlich. Wir haben ja schon etliche gesehen, aber der Mainzer Dom war für uns schon ungewöhnlich. Das Mittelschiff ist sehr nüchtern gehalten. Dafür sind die Seitenschiffe umso sehenswerter..." ★★★★☆

MC Ridi: "Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass das Deutsche Eck sehr schön sein soll. Die Ansicht kann ich leider nicht teilen. An sich ist das Besondere hier der Zusammenfluss von der Mosel in den Rhein. Mehr gibt es für mich hier nicht zu bewundern. Und das ganze sieht auch nur von der Festung Ehrenbreitstein für mich interessant aus." ★★☆☆☆

DeirdreSiobhan: "Wir standen auf und fotografierten von der gegenüber liegenden Seite am Moselufer, von wo sich meiner Meinung nach einem das imposante Denkmal aufgrund des etwas weiteren Blickwinkels am besten erschließt.

Legale Gratis-Parkplätze sind dort ganz in der Nähe vorhanden, aber Vorsicht, die Fahrzeuge im Parkverbot an den Sportplätzen wurden auch am Feiertag fleißig aufgeschrieben!" ★★★★☆

FireballH: "Ganz nett. Schöne Statue und netter Spaziergang, allerdings doch recht voll. In 5 Minuten ist man außerdem durch." ★★★☆☆

JohnB: "10 Runden und ich habe kaum eine Ahnung. Dies ist eine Rennstrecke und es ist einfach verrückt, es ist wunderschön, herausfordernd und 12. 5 Meilen lang. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem Sie denken, Sie wissen es gut genug, um die nächste Runde zu antizipieren, bei der Sie feststellen, dass Sie es nicht tun! In der Zwischenzeit schreien Porsche und jede andere Automarke mit so viel Geschwindigkeit an Ihnen vorbei, dass Sie das Gefühl haben, einfach nur still zu stehen. Wunderbare Erfahrung, nichts Vergleichbares, das ich auf der Welt kenne." ★★★★★

rennboot: "Moin Folks, alle Jahre wieder, die geilste Rennstrecke der Welt und auch die extrem Anspruchsvollste. Hier lernt man fürs Leben gutes und sicheres Fahrzeuglenken. Die Schulen sind der Oberkracher, hier ist der Spaß und das Lernniveau Highlevel und ruft seit 2-Jahrzehnten zur Dauerwiederholung, Hurra Nürburgring." ★★★★★