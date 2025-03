per Mail teilen

Wer die Urlaubsbilder zu Hause auf dem Smart-TV oder dem Tablet genießen möchte, der muss nach dem Urlaub nochmal ran. Wir sagen Ihnen, wie Sie Bilder in drei einfachen Schritten sichern.

Urlaubsbilder sichern Schritt 1: Speichern

Kopieren Sie alle Urlaubsbilder von allen Geräten an einen Ort. Legen Sie für jeden Urlaubstag einen Ordner – und falls notwendig für jedes Gerät jeweils einen Unterordner an. Verfahren Sie so für alle Urlaubstage.

Urlaubsbilder sichern Schritt Schritt 2: (Aus-)Sortieren

Löschen Sie unscharfe, verwackelte, doppelte oder falsch belichtete Aufnahmen. Den Rest benennen Sie tageweise oder komplett so um, sodass Sie die Bilder jederzeit wieder finden. Beispiel: "001 24 06 22 Italien.jpg".

Umbenennen, kleinrechnenen? Irfan-View! SWR M.Netscher Nutzen Sie für das Umbenennen ein Programm mit Batch-Funktion, wie zum Beispiel den kostenlosen Bild-Betrachter "Irfan-View". Der übernimmt bei Bedarf übrigens auch das "Kleinrechnen" für den digitalen Bilderrahmen.

Urlaubsbilder sichern Schritt Schritt 3: Sichern

Wenn Sie alle Bilder bearbeitet haben, raten Experten zu einer Sicherheitskopie auf einer externen Festplatte oder in der Cloud.