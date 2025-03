Urlaubs-Praxistipp

per Mail teilen

Diebstahl kommt leider auch auf dem Campingplatz vor. Wir sagen Ihnen, wie Sie sich dagegen schützen können.

Mit welchen Tricks die Langfinger auf Zelt- und Campingplätzen arbeiten, hat uns Martin Kaschwich von der SWR Sendung "Vorsicht Verbrechen – Sicher im Südwesten" erzählt.

SWR1: Sind Zeltbenutzer eher die Opfer von Diebstählen oder Wohnmobilnutzer?

Martin Kaschwich: Diebe gehen da rein, wo sie am ehesten Beute machen und am leichtesten und am schnellsten zuschlagen können. Ist vielleicht ein Zelt unbeobachtet oder steht eine Tür beim Campingmobil auf? Natürlich klauen sie keinen Schlafsack - der ist zu groß und bringt auch zu wenig Geld. Es sind hochwertige Gegenstände - wie beispielsweise iPhones, Spiegelreflexkameras, Schmuck und Bargeld – die gestohlen werden.

SWR1: Sind die ganz normalen, ländlichen Campingplätze eher Schauplatz von solchen Verbrechen oder zum Beispiel die kommunalen Wohnmobilstellplätze?

Kaschwich: Wichtig ist, dass man auf einen sicheren, abgesperrten Wohnmobil- oder Campingplatz geht. Dort ist die Sicherheit auf jeden Fall größer als wenn man irgendwo wild oder auf einem Parkplatz campt

Praxis-Tipps zum Schutz vor Diebstahl auf dem Campingplatz