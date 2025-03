Gänsefett - gesünder als gedacht

So gesund ist Olivenöl

Olivenöl gilt als eines der gesündesten Speiseöle überhaupt. Denn es besteht zu drei Vierteln aus einfach-ungestättigten Fettsäuren und weist einen hohen Anteil an Ölsäure auf. Diese gilt als wichtig für den Zellaufbau. Neben seinem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat Olivenöl stark antioxidative Eigenschaften. Diese sollen blutverdünnend, entzündungs- und sogar krebshemmend wirken. Als noch gesünder gilt nur Rapsöl, das zwar weniger Ölsäure, dafür aber einen höheren Gehalt an Alpha-Linolensäure und Vitamin E aufweisen kann.