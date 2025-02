So findet ihr das passende Ehrenamt

Sich ehrenamtlich für etwas einzusetzen - das ist eine der Grundlagen einer funktionierenden Demokratie. Dafür sind gerade junge Menschen superwichtig. Deshalb sollte es im Sinne aller sein, dass ehrenamtliches Engagement auch entsprechend finanziell gefördert wird. Doch gerade in Zeiten der knappen Kassen in Bund und Ländern steht das oft zur Debatte, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der Landesjugendring Baden-Württemberg trifft sich deshalb heute und morgen zum Zukunftskongress "Young Ehrenamt". Da soll es unter anderem um die Frage gehen soll, wie junges Ehrenamt in Zukunft besser gefördert werden kann. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Alexander Strobel gesprochen, er ist der Vorstandssprecher des Landesjugendrings.