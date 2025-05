So erlebte Priesterseminarist Johannes Gold den ersten Auftritt von Papst Leo XIV.

per Mail teilen

Wir haben mit dem Priesterseminaristen Johannes Gold aus Kobern-Gondorf gesprochen, der den ersten Auftritt von Papst Leo XIV auf dem Petersplatz erlebt hat.

Am Donnerstag, dem 8. Mai 2025, um kurz nach 18 Uhr, steigt nach nur 24 Stunden Konklave weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle. Habemus Papam! Der neue Papst ist gewählt. Als Leo XIV. vor die versammelten Gläubigen auf dem Petersplatz tritt, ist Priesterseminarist Johannes Gold aus Kobern-Gondorf vor Ort. Wir haben mit ihm am Morgen danach gesprochen.

SWR1: Wie war die Nacht, haben Sie vom neuen Papst geträumt?

Johannes Gold: Geträumt habe ich nicht von ihm, aber die Nacht war etwas kurz. Da ich gestern Nachmittag und Abend natürlich nicht das geschafft habe, was ich noch zu tun hatte. Ich musste noch eine kleine Hausarbeit für die Uni fertig machen. Das ist dann in die Nacht gerückt.

Aber ich bin trotzdem bester Laune!

Johannes Gold ist beim ersten Auftritt von Papst Leo XIV. dabei

SWR1: Wie haben Sie den Moment erlebt, als der neue Papst vor die Menschen getreten ist?

Gold: Begeisternd! Ich war hin und weg. Zunächst konnte man es schwer realisieren, dass jetzt wirklich der Moment eingetreten ist, auf den wir nach dem Tod des Papstes Franziskus lang gewartet haben.

Wir haben diesen kleinen Schornstein stundenlang angeschaut, wann sich endlich was bewegt. Dann kam der weiße Rauch und dann dachten wir: nein, das kann nicht wahr sein, jetzt ist es wirklich soweit!

Und dann trat der Papst heraus und ich hatte das Gefühl, wirklich einen historischen Moment mitzuerleben. Ein bewegender, unglaublicher Moment!

SWR1: Was sagen Sie dazu, dass es der erste Papst aus den USA ist, wobei er ja auch die peruanische Staatsangehörigkeit hat?

Gold: Ich sage, es ist den Kardinälen ein Coup gelungen. Sowohl die nördliche, als auch die südliche Hemisphäre der Welt ist in dieser Person vereint. Damit vertritt er in gewisser Weise auch sehr viele Katholiken, die auf dem amerikanischen Kontinent leben. […]

SWR1: Wann werden Sie ihn erleben, vielleicht als Messdiener?

Gold: Da schauen wir mal. Ich denke, dass sich jetzt viele Kollegien und Priesterseminare aus Rom bewerben werden, an einem der hohen Feiertage bei der Messe dienen zu dürfen. Das weiß Gott allein, wann einer unserer Kollegen dran sein wird.

Ich freue mich jedenfalls darauf, wenn es eine Begegnung gibt. Sicher werde ich jetzt in den ersten Wochen zum Angelus Gebet am Sonntag gehen, um ihn noch einmal live zu erleben.

SWR1: Papst Leo XIV. feiert am 9. Mai seine erste Messe mit den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle. Sie gehen auch in den Gottesdienst. Aber danach wird es dann Zeit für einen Mittagsschlaf nach der Nacht, oder?

Gold: Das hoffe ich doch. Wir feiern jetzt bei uns im Kolleg gleich um sieben Uhr die Heilige Messe für den neuen Papst. Denn der kann Unterstützung gut gebrauchen. Vor ihm liegt eine riesige Aufgabe, die allein mit menschlicher Kraft nicht zu bewältigen ist!

SWR1: Ich vermute, diese Tage werden Sie nie vergessen?

Gold: Die werde ich nie vergessen und ich bin unglaublich dankbar dafür, das erleben zu dürfen.

Das Gespräch führten Claudia Deeg und Christian Balser.