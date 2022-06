Das Vereinigte Königreich feiert das 70. Thronjubiläum der Queen. Sie ist 96 und geistig topfit. Wir fragen einen Neurowissenschaftler: Was können wir von ihr fürs Alter lernen?

Die Queen ist die Konstante unseres Zeitalters. Als Elisabeth 1952 Königin wurde, hieß der Bundeskanzler Konrad Adenauer, US-Präsident war Harry Truman und in Russland war Stalin noch an der Macht. Die Queen hat sie alle erlebt und überlebt. Inzwischen ist sie 96 Jahre alt und für eine Dame dieses Alters bemerkenswert fit. Körperlich und vor allem im Kopf.

Wie sie das schafft, darüber hat SWR1 mit Martin Korte gesprochen. Er ist Neurobiologe und Professor an der Technischen Universität Braunschweig.

Ungewöhnlich, mit 96 noch so fit zu sein

SWR1: Wie ungewöhnlich ist es eigentlich, dass Menschen mit 96 geistig noch so fit sind? Was ist das Geheimnis der Queen?

Korte: Das ist schon sehr ungewöhnlich, was die Queen an Leistungsfähigkeit an den Tag legt, vor allen Dingen, was ihre Sprache angeht. Auch ihre Reaktionsfähigkeit auf neue Fakten und Umstände zu reagieren und ihre Lernfähigkeit. Da ist man schon beeindruckt.

Queen hatte gute Gesundheitsversorgung und viele soziale Kontakte

SWR1: Haben Sie eine Idee? Was ist das Geheimnis der Queen? Wie hat sie es geschafft, mit 96 noch ein so großes Land wie Großbritannien zu führen?

Korte: Ich denke, zum einen muss man neidvoll anerkennen, dass sie seit ihrer Geburt die wahrscheinlich beste medizinische Versorgung auf diesem Planeten genossen hat. Aber vielleicht noch viel wichtiger ist, dass sie selbst ein Leben lang bereit war, Neues zu lernen. Wir wissen, dass Nervenzellen, die viel beansprucht werden, auch länger leben.

Sie scheint sich auch viel und regelmäßig zu bewegen durch Spaziergänge und Ausflüge. Auch das ist sehr gesund. Sie scheint auch Fisch zu mögen. Auch da muss man sagen, dass die Fette im Fisch fürs Gehirn gesünder sind wie die Fette in Fleisch. Und sie hat natürlich, bedingt durch ihre Arbeit, auch eine sehr soziale Tätigkeit. Und auch da wissen wir, dass soziale Tätigkeiten, soziale Interaktion mit anderen Menschen, extrem anspruchsvoll für das Gehirn sind. Und ich kann es nur wiederholen: Je mehr Nervenzellen beansprucht werden, desto länger leben sie. Das unterscheidet Nervenzellen von Hüftgelenken und Kniegelenken, die ja leiden, wenn Sie viel beansprucht werden. Bei Nervenzellen ist das Umgekehrte der Fall.

SWR1: Unter normalen Zeitgenossen sagt man ja immer, wenn man Kreuzworträtsel macht oder Sudoku-Rätsel, das hält fit. Was kann man denn noch tun, um geistig fit zu bleiben?

Fit bleiben: Einkaufszettel erst an der Kasse lesen

Korte: Erst mal muss man sagen, wer Kreuzworträtsel machen möchte, und Sudoku, soll das gerne tun. Wer das anfängt, weil er meint, das hätte einen Brainjogging Effekt, da muss man sagen: Vorsicht. Es gibt keinen Effekt generell auf das Gehirn.

Wer den haben möchte, der kann zum Beispiel reisen. Er kann in Vereinen tätig sein, tatsächlich regelmäßig Sport machen, vier, fünfmal die Woche für mindestens eine halbe Stunde den Puls ein bisschen erhöhen - wenn man älter ist, in Absprache mit dem Hausarzt. Das kann auch Wandern und die Gartenarbeit sein. Dann eben auch tatsächlich etwas Neues lernen, sich anstrengen. Wir haben gerade alle möglichen neuen digitalen Technologien, die auch ältere Mitbürger gerade lernen, zu nutzen. Auch das hat einen sehr guten Trainingseffekt auf das Gehirn. Und ich empfehle immer, möglichst viel von dem, was man fürs Alter tun möchte, auch in den Alltag einzubauen. Zum Beispiel, sich einen Einkaufszettel zu schreiben und erst an der Kasse zu schauen, ob man an alles gedacht hat. Auch dies trainiert das Gedächtnis. Also das sind so Möglichkeiten, das Gehirn zu trainieren und sich möglichst lange fit zu halten. Neben einer gesunden Ernährung.

Das Interview führte SWR1 Moderator Armin Hering.