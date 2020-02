Die Berichte über das neuartige Coronavirus gehen auch an den Narren nicht spurlos vorbei. Ein Profi-Fastnachter und Mediziner warnt jedoch vor zu großer Sorge. So kommen Sie gesund durch die fünfte Jahreszeit.

1. Hände waschen und pflegen

Das A und O sind die Hände, um gesund zu bleiben, bestätigt Hans-Dieter Grüninger. Der Allgemeinmediziner ist seit Jahrzehnten in der Fastnacht in Boppard aktiv. Regelmäßig sollten die Hände gewaschen werden, denn viele Bakterien und Viren gelangen über die Hände ins Gesicht und in die Schleimhäute. Auch rissige Hände sind dafür anfälliger, darum schön eincremen. Ganz wichtig, nicht ins Gesicht greifen - auch wenn die künstliche Wimper oder der falsche Schnäuzer mal juckt.

Für den Mediziner Hans-Dieter Grüninger ist Fastnacht schon immer ein Ausgleich zum Job gewesen. Friedhelm Hassbach/Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

Ob bei Sitzungen oder Umzügen - der Allgemeinmediziner Hans-Dieter Grüninger (73) mischt in Boppard bei allem mit, was mit Karneval zu tun hat. Selbst Prinz ist er schon gewesen, "Prinz Hans-Dieter I. vom Aesculap-Stab" wohlgemerkt. Aufgewachsen ist Grüninger aber nicht mit dem Karneval, sondern mit der Meenzer Fassenacht, denn er stammt gebürtig aus dem nahen Rüsselsheim und hat von Kindheit an den Rosenmontagszug in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt miterlebt. Er ist Mitglied im Elferrat der "Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold Baudobriga" (Baudrobiga - so hieß Boppard bei den Kelten). Grüninger hat 2014 seine eigene Praxis aufgegeben und arbeitet zurzeit als Angestellter in Rhens. Er ist außerdem Vorstandsmitglied der Landesärztekammer.

2. Keine Panik vor Coronavirus

Doktor Grüninger sieht beim Coronavirus weniger Probleme als bei der Influenza. Die Zahl der Grippefälle in Rheinland-Pfalz steige nämlich momentan, berichtet er. In Rheinland-Pfalz sind allein im Januar laut Landesuntersuchungsamt bereits mehr als 500 Grippefälle nachgewiesen worden. Grüninger glaubt dagegen nicht, dass das Coronavirus sich in ähnlicher Form bis Fastnacht ausbreite. Außerdem geht es den zwei infizierten Deutschen unter den Rückkehrern aus dem chinesischen Wuhan nach Angaben der behandelnden Ärzte "sehr gut". Auch die Infizierten in Bayern sind nach Angaben der Klinik in München symptomfrei und befinden sich auf einer Isolierstation, um eine Übertragung zu vermeiden.

3. Körperkontakt begrenzen - theoretisch

Umzüge, Bälle, Sitzungen - wie jedes Jahr ist die Ansteckungsgefahr im Gedränge groß. Gut wäre natürlich schon ein wenig Abstand - theoretisch. "Aber das Fernhalten von Menschen ist wohl das Abwegigste, was es für einen Fastnachter gibt", sagt Grüninger.

4. Nicht "in Prärie" niesen, Mundschutz unnötig

Vielleicht fragen Sie sich, ob in diesem Jahr das Krankenschwester- oder Arztkostüm mit Mundschutz die ideale Bekleidung wäre - aber nein, dafür gibt es keine Notwendigkeit. Vermutlich sind die Stoffteile in Ihrer Apotheke eh längst ausverkauft. Grüninger fordert aber unbedingt dazu auf, in die Armbeuge zu husten und zu niesen - nicht in die Hand. Und schon "gar nicht in die freie Prärie", mahnt der Arzt mit Rücksicht auf Mitfeiernde.

5. Eine Mütze Schlaf bitte

Entscheidend, um die tollen Tage gesund zu überstehen, ist auch ausreichender Schlaf. Zugegeben ganz schön schwierig für richtige Narren, die bis in die Nacht feiern und dann für Ordnung sorgen und sich am nächsten Morgen schon wieder um den nächsten närrischen Einsatz oder auch nur den normalen Wahnsinn mit Familie und Beruf kümmern müssen.

6. Auf gutes Wetter hoffen

Nicht unwesentlich ist auch die Witterungslage für die Verbreitung von Krankheiten. "Wir wünschen uns schönes, trockenes Wetter", sagt Grüninger. Zu warm sollte es aber auch nicht sein.

7. Warm anziehen

Falls es doch regnet und richtig kalt werden sollte, an ein warmes Kostüm denken und Regenschutz einpacken. Vor allem sollten Narren die Füße bei Umzügen warm halten.

8. Vitaminreich essen

Mmmh, sie sind so lecker die süßen Kreppel oder die "Mäusjer" von der Mosel. Aber Doktor Grüninger rät, nicht nur süße Dinge zu essen oder fettige, herzhafte Sachen wie Pizza und Pommes. Vitaminreiche, abwechslungsreiche Ernährung stärkt das Immunsystem. Aber der Mediziner weiß auch, dass die Nahrungsaufnahme in diesen Tagen im Jahr nicht immer die gesündeste ist.

Fastnacht ist gut für die Immunabwehr, meint Hans-Dieter Grüninger Friedhelm Hassbach/Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

9. Eine Schorle, ein Wasser

Gleiches gilt für die Getränkewahl. Hier ist der Rat, unbedingt zwischendurch Wasser zu trinken und nicht nur Alkohol. Beim mehrtägigen Feiern könnte man ja auch mal über einen alkoholfreien Tag nachdenken...

10. Fieber ernst nehmen

Wer merkt, dass ihn eine Erkältungskrankheit erwischt hat, sollte zum Arzt gehen und nicht bis nach Fastnacht warten und vor allem nicht weiterschunkeln. Gerade hohes Fieber sei ein Warnzeichen. Hier aber erst in der Praxis anrufen, um die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer zu verringern.

11. Fastnacht ist gesund

Für den Fastnachter Grüninger steht fest: Fastnacht macht einfach Freude und gerade als Aktiver könne man auch anderen eine Freude bereiten. "Und auch das stärkt das Immunsystem."