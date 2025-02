Adi Guckelsberger ist seit den frühen 1980er Jahren eine prägende Figur der Mainzer Fastnacht. Von 1992 bis 2017 war er Sitzungspräsident des Mainzer Narren Club (MNC), seit 2018 ist er Sitzungspräsident des Mainzer Carneval Vereins (MCV). In seiner bisherigen närrischen Laufbahn hat er bereits rund 1.000 Auftritte als Redner in der Bütt gestaltet.



Andreas Schmitt ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Mainzer Fastnacht. Bereits in den 1970er Jahren trat er bei seinem Heimatverein in Nieder-Olm auf. 2005 war er zum ersten Mal als "Obermessdiener" zu sehen. Diese Rolle und seine Funktion als Sitzungspräsident in der Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz", die er seit 2014 leitet, machten ihn bundesweit bekannt.