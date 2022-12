Silvester 2022 – Der große Knall kommt zum Schluss

per Mail teilen

Ein Feuerwerk für alle - das gibt’s in Mauchenheim im Landkreis Alzey-Worms. Zwei Männer haben gesammelt und organisiert, sodass alle Einwohner zusammen ein ganz großes Feuerwerk erleben können. Mit wenig Stress für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste. Darauf hofft auch die Polizeigewerkschaft mit ihrem Silvestermotto „Lasst die Helfenden helfen.“ Die vielen Verletzten, die es an Silvester immer gibt, bringen Klaus Reinhardt, den Präsidenten der Bundesärztekammer, dazu, ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk zu fordern. Die Bereitschaftspraxen sind sowieso schon überlaufen, in Koblenz gibt es dort stundenlange Wartezeiten. Und wir werfen noch einen kurzen Blick nach Los Angeles: Wie feiern die Promis Silvester? Allen einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr!