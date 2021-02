Die Fastenzeit hat begonnen. Und viele Menschen nutzen sie, um für sieben Wochen auf liebgewonnene Gewohnheiten zu verzichten. Zum Beispiel auch auf Wein. Und dafür gibt es durchaus gute Argumente. Welche das sind, darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht es um unbekannte Weinbau-Nationen wie Mexiko, Thailand oder Brasilien. Länder also, in denen durchaus Wein wächst, den wir hier in Europa aber kaum auf dem Schirm haben.