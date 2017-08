Mehr Info

SWR1 hebt ab

Siebeldingen - Rebzuchtforschung

Tom Lügger

In unserem Film aus Siebeldingen - fliegen sie über das wunderschöne Weindorf und die Reben drumherum, direkt in ein Labor. Dort sehen sie Wissenschaftler im weißen Kittel, mit Schutzbrille, die Reagenzgläschen schütteln. Auf dem Geilweilerhof in Siebeldingen versuchen Forscher den Wein der Zukunft zu finden. Dies geschieht durch Kreuzungen verschiedener Rebsorten und moderne Diagnostik. Wieviel Aufwand das Institut für Rebenzüchtung dafür bertreibt hat Veit Berthold bei seinem Besuch dort bei Prof. Reinhard Töpfer herausgefunden.