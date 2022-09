Abschied von „her Majesty“. Menschen legen Blumen an Schloss Balmoral in Schottland oder auch am Buckingham Palace in London nieder. Selbst Gegner der Monarchie zollen der Queen Respekt. Ihr Durchhaltevermögen und ihr Pflichtbewusstsein wurde bewundert. Auch in Deutschland. Nach ihrem Tod ist Prinz Charles automatisch König. Charles III will sich in einer Ansprache an die Nation wenden.