Wenn der Frühling kommt und es wärmer wird, gilt das Fahrrad als gesunde Alternative zu anderen Verkehrsmitteln. Nach dem Winter ist ein Sicherheits- und Technikcheck sinnvoll.

Mit diesen Schritten macht ihr euer Fahrrad fit für die neue Saison

Eine Reinigung des Fahrrads ist nicht unbedingt sicherheitsrelevant, dient aber neben optischen Effekten auch der Pflege, denn Dreck und anhaftendes Streusalz beschleunigen die Korrosion. Am besten ist es, sein Rad mit Wasser und Lappen und einer neutralen Seife zu reinigen. Für kleine Ecken und Kanten, zum Beispiel im Bereich der Bremsen und Bremsbeläge, eignet sich eine alte Zahnbürste. Es gibt auch spezielle Fahrradreiniger zum Aufsprühen.

Das Fahrrad mag keine Gewalt

Von Dampf- oder Hochdruckreinigern raten Experten bei der Fahrradreinigung ab. Durch den hohen Druck entfernen diese nicht nur Schmutz, sondern auch sämtliches Öl und Fett etwa an der Kette. Zudem kann Wasser in Naben, Tretlager und andere Teile eindringen und dort Schaden anrichten.

Poröse und rissige Reifen sind ein Pannen- und Unfallrisiko. Sind Mäntel und Reifenprofile zu stark abgenutzt, sollten neue Reifen angeschafft werden. Wenn kein Profil mehr zu erkennen ist, ist der Reifen abgefahren und sollte durch einen neuen Reifen ersetzt werden.

Bei längeren Standzeiten verlieren viele Reifen Luft, auch wenn sie kein Loch haben. Lässt sich der Fahrradreifen mit dem Daumen leicht eindrücken, sollte er aufgepumpt werden.

Schrauben und andere Verbindungen können sich mit der Zeit lockern und sollten kontrolliert und bei Bedarf nachgezogen werden. Vor allem Lenkervorbau, Lenkerstange und Sattel sollten vor dem Start unbedingt auf ihren Halt geprüft werden.

Auch die Bremsen sind ein wichtiger Teil der Fahrradsicherheit. Hier empfiehlt sich vor Saisonbeginn eine Überprüfung. Wichtig ist, dass die Radbremsen genug Bremskraft entwickeln, sich frei bewegen lassen und die Bremsbeläge in gutem Zustand sind. Der ADFC rät, Bremsklötze auszutauschen, wenn die Querrillen nicht mehr deutlich zu erkennen sind oder sich eine Kante "eingebremst" hat.

Auf keinen Fall solltet ihr eure Bremsbeläge so lange benutzen, bis das Trägermetall auf die Felge kommt. Das kann zu Schäden führen und die Bremswirkung ist dann bereits eh schon weg.

Ist die Antriebskette verdreckt und schlecht geschmiert, kostet das Treten unnötig viel Kraft. Deshalb sollte die Kette mit einem Lappen von Sand und Dreck befreit werden. Dann sollte das Öl dünn und gleichmäßig aufgetragen werden. Wichtig bei Kettenschaltungen ist, anschließend alle Gänge durchzuschalten, damit das Öl sich auch auf allen zugehörigen Zahnrädern verteilen kann.

Vor allem Kettenschaltungen können sich während des Betriebs mit der Zeit verstellen, was Schwierigkeiten beim Gangwechsel verursachen kann. Mit der Schraube am Schalthebel, aus der der Seilzug austritt, kann die Spannung angepasst werden. Die Justierung ist für Laien aber meist schwierig und zeitaufwendig, hier könnte ein Experte helfen.

Außerdem ist es auch sinnvoll, Scheinwerfer und Rücklichter am Rad zu überprüfen. Dazu gehören auch die Stecker des Lichtkabels an den jeweiligen Leuchten und am Dynamo. Diese Kabel brauchen einen festen Halt, damit sie sich bei der Fahrt nicht lösen können. Die klassischen Speichenreflektoren am Rad sind nicht notwendig, wenn die Reifen reflektierende Streifen haben. Diese nutzen sich allerdings mit zunehmendem Alter ab, also lohnt sich auch hier ein Kontrollblick.

Generell ist es ratsam, den Akku vom E-Bike im Winter stets im Warmen aufzubewahren und erst direkt vor der Fahrt ins Pedelec einzusetzen, um dem Kapazitätsverlust durch Kälte entgegenzuwirken. Neben niedrigen Temperaturen kann auch starke Hitze den Akku ebenfalls schädigen.