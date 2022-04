Showdown in Paris

per Mail teilen

Am Sonntag wird in Frankreich ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Zur Wahl stehen der Amtsinhaber Emmanuel Macron oder die Rechtspopulistin Marine LePen. Die letzten Umfragen gehen von einem engen Rennen aus. Wie der Wahlkampf auf der Zielgeraden aussieht, wie gespalten die französische Bevölkerung vor dieser Wahl ist, was ein Wahlsieg LePens für die politische Achse Berlin-Paris bedeuten würde und warum diese Wahl auch für Rheinland-Pfalz eine große Bedeutung hat, das alles ist Inhalt des Thema heute.