Shakatak: Down On The Street

Am 9. Mai hat die britische Band Shakatak im Mainzer KUZ ein exklusives SWR1 Rheinland-Pfalz Studiokonzert gegeben. Die Karten gab es nicht zu kaufen, sondern wurden unter SWR1 Hörerinnen und Hörern verlost. Hier ein Ausschnitt mit dem Hit "Down On The Street".

"Wenn wir nach Deutschland kommen, dann fühlen wir uns immer sehr willkommen", sagt Bill Sharpe von Shakatak im SWR1-Interview. "Das Publikum bei euch ist sehr warmherzig. Die Leute wollen Spaß haben, gleichzeitig hören sie aber auch genau hin, was wir als Musiker da handwerklich machen. Das ist eine tolle Kombination. Einige unserer besten Shows hatten wir in Deutschland." Der Durchbruch kam 1984 mit "Down On The Street" Mit ihrem tanzbaren Mix aus Funk, Jazz und eingängigem Pop ist Shakatak Anfang der 80er weltberühmt geworden. In Deutschland kam der Durchbruch mit der Single "Down On The Street" (1984). Bis heute läuft der Song regelmäßig im Radio.