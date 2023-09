Musik aus der Region

In der neuen Folge hören wir den neuen Song "Trick Me" von der Mainzer Band Hanne Kah, die inzwischen auch in Amerika auftritt, und den Song "So long" von Contract aus Wiesbaden und Hassloch – die Rock-Band, die erst nach 40 Jahren ihr erstes eigenes Album herausgebracht hat. Außerdem wieder dabei sind die Alternativ Rocker Maël & Jonas aus Koblenz mit dem Hauch guter Laune. Und wir hören das Frankfurter Duo ROMIE, zwei Stimmen in perfekter Harmonie. Last but not least: "Ich fang dich auf" von Jona Bird aus Mannheim.

Weitere Informationen zu den KünstlerInnen