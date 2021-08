Maske im Unterricht und zweimal die Woche Coronatest: so beginnt das Schuljahr 2021/22. Für mehr als 410.000 Kinder in Rheinland-Pfalz hat nach den Sommerferien heute wieder die Schule begonnen. Zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen, denn wegen der steigenden Infektionszahlen gelten in den ersten Wochen noch besondere Maßnahmen. Rund ums Ahrtal gehen Schulen sogar in den Schichtbetrieb: Vormittags kommen die eigenen Schüler, nachmittags Schüler einer Gastschule. Denn etliche Schulgebäude wurden bei der Flutkatastrophe zerstört.