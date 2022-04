Schriftsteller Christoph Brumme in Poltawa

Seit der vergangenen Nacht läuft die neue Großoffensive der russischen Armee in der Ukraine. In Poltawa lebt der deutsche Schriftsteller Christoph Brumme und berichtet bei SWR1 von Luftangriffen, Flüchtlingen in der Stadt und der Entschlossenheit und Hoffnung der ukrainischen Verteidiger.