Scholz besucht die Gas-Turbine: Wird Gas Chefsache?

Im Streit um die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute in Mühlheim an der Ruhr. Dort steckt die Turbine fest, die laut Gazprom gebraucht wird, um unsere Gasversorgung zu gewährleisten. Scholz zufolge fehlen allerdings Informationen aus Russland, damit sie geliefert werden kann. Die Turbine ist da und kann geliefert werden,“ sagt Scholz. Altkanzler Gerhard Schröder macht in einem Interview dagegen Siemens für die Verzögerung verantwortlich. Unterdessen wird bei uns weiter Gas gespart. Ein Krematorium im Rhein Lahn-Kreis hat gerade auf 24-Stundenbetrieb umgestellt, um so Energie zu sparen.