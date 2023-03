Was früher den Stars und Sternchen vorbehalten war, machen heute mehr Menschen als man sich vorstellen kann: sich einer Schönheits-OP unterziehen. Kleinere Eingriffe mit Botox und Hyaluronsäure sind sehr gefragt. In seiner Privatpraxis in Flein bei Heilbronn erfüllt der plastische Chirurg Andreas Möller solche Kundenwünsche.