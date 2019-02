Scheußlich oder hip? Blumen in der Wachskugel

In Blumenläden und Discountern werden Frühlingsblüher wie Hyazinthen oder die Amaryllis nicht mehr nur im Topf mit Erde angeboten, sondern auch in einer Wachskugel. Da ist die Zwiebel mit Wachs umhüllt und gießen muss man nicht. Wie das funktioniert und was davon zu halten ist, erklärt Hanns Willi Konrad vom Kompetenz-Zentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach.