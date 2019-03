Robert Redford macht sich nichts aus dem Rummel in Hollywood. Er lebt in New York und Kalifornien und zieht sich häufig in sein Landhaus im Bergland von Provo in Utah zurück. Redford tritt für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein, ist in der Kommunalpolitik und im Umweltschutz aktiv. Das Bild stammt aus dem Jahr 1976.