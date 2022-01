Viele freuen sich sicher schon auf den Sommerurlaub und ein bisschen mehr Normalität beim Reisen. Ob dieser Wunsch realistisch ist und was die Reise-Trends 2022 sein könnten, darüber haben wir mit Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband (DRV) gesprochen.

Urlaub wird nachgeholt – Prognose des DRV

Dabei ist Torsten Schäfer vom DRV, was das Reiseverhalten in der kommenden Saison angeht optimistisch: " Wir rechnen mit einem starken Sommergeschäft, weil auch das Jahr 2021 schon gezeigt hat: 'Die Menschen wollen raus, sie wollen Abstand haben von den Einschränkungen.' " Bereits im Sommer 2021 konnte die Reisebranche Zuwächse im Vergleich zu 2020 verbuchen, so der Experte weiter. " Darum rechnen wir auch damit, dass der ausgefallene Urlaub […] in diesem Jahr nachgeholt wird. "

Reisen ans Mittelmeer besonders gefragt

Hoch im Kurs steht dabei das Mittelmeer, so Schäfer weiter: " Im Sommer wollen die Deutschen entweder Nord- und Ostseeküste genießen oder aber an die Badewanne Europas, an die Küsten des Mittelmeeres. " Deutschland, so der Experte, ist weiter das beliebteste Reiseziel der Deutschen, wenn auch mit Abstrichen: " Die letzten zwei Jahre hat Deutschland verloren, weil aber allgemein weniger gereist wurde. "

Kanaren, Malediven, Ägypten etc. – Der Trend geht zurück zur Fernreise

Ein klarer Trend zeichne sich aber schon jetzt ab, so der Experte: " Die meist gebuchten Ziele in diesem Winter sind im Moment die Kanarischen Inseln, die Malediven, Ägypten, die Dominikanische Republik und die Vereinigten Arabischen Emirate. " Daran, so der Experte erkenne man, dass der Trend wieder zurück zur Fernreise gehe: " Wir denken, das wird sich die nächsten Jahre wieder einpendeln. " Es könne aber noch eine Zeit dauern, bis das Umsatz-Niveau von 2019 wieder erreicht sei so Schäfer zum Schluss.

Das Gespräch führte Hanns Lohmann.