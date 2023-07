per Mail teilen

Als die Flut kam, wohnte Sabrina Klein noch in Bad Neuenahr. Was ihr danach blieb, ist ihre Familie und das Auto.

Sie verlässt das Ahrtal – und kehrt wie viele jungen Menschen wieder an den Fluss zurück. Den Neuanfang wagt sie jetzt in Müsch in einem Tiny House, einem umgebauten See-Container.