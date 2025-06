Streit mit dem Nachbarn? Tipps vom Psychologen

per Mail teilen

Seine Nachbarn kann man sich nicht immer aussuchen. Aber was kann ich tun bei Problemen mit den Nachbarn? Wie kann ich Streitigkeiten aus der Welt schaffen oder sogar vorbeugen?

Was kann ich tun, um möglichst friedlich miteinander und nebeneinander auszukommen, auch wenn es menschlich vielleicht nicht ganz so hundertprozentig passt?

SWR1: Manchmal gibt es Menschen, bei denen man relativ schnell merkt: Wir sind nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Wenn so jemand nebenan einzieht, versuche ich am besten dem erstmal gar nicht zu begegnen?

Rolf Schmiel: Ignoranz führt jetzt nicht zu Sympathiesteigerung, kann man psychologisch sagen. Sondern springen sie über ihren Schatten, suchen den ersten Kontakt und begegnen sie sich wohlwollend. Das macht die kommende Kommunikation geschmeidig. Wenn es dann problematischer wird, ist ein positiver Erstkontakt natürlich förderlich.

Tipp gegen Nachbarschaftsstreit: Freundlichkeit verhindert Streitereien

SWR1: Also im Prinzip professionell freundlich sein?

Schmiel: Ja, man darf sich natürlich auch selbst hinterfragen: Warum bin ich denn ablehnend jemandem gegenüber, den ich noch gar nicht kenne? Aber wenn jemand schon länger nebenan wohnt und der ist wirklich nicht mein Fall, dann hilft Freundlichkeit, verhindert Streitigkeiten. Das ist die erste Regel, die ich mitgeben kann.

SWR1: Ein Kollege hat mir mal erzählt, dass er einen Nachbarn hat, der morgens gerne erstmal ein paar Zigaretten auf dem Balkon raucht. Der Qualm zieht dann zu ihm rüber, das nervt ihn total. Aber er will auch nichts sagen, weil er keinen Streit anfangen will. Wie könnte man so ein Problem auf eine freundliche Art und Weise ansprechen?

Schmiel: Genau das ist der erste clevere Weg – nämlich freundlich sein. Weil, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn man da pampig auftritt und sagt: "Sie mit ihren Zigaretten, sie stinken mir alles voll", führt zu gar nichts.

Will ich eine gute Lösung, oder will ich Recht behalten?

Tatsächlich sich selbst etwas kleiner machen und einfach liebevoll auf die eigene Situation hinweisen. Also zu sagen, dass man selbst Atemprobleme hat oder was auch immer, um dabei Interesse beim anderen zu wecken. Das hilft deutlich besser. Und dabei muss man sich immer fragen, will ich eine gute Lösung oder Recht behalten.

Eine gute Lösung berücksichtigt natürlich auch die Bedürfnisse des Nachbarn. Und wenn ich das mit ins Boot hole, dann kann es zu guten Ergebnissen kommen.

SWR1: Wenn man jetzt schon gemerkt hat, der Nachbar ist nicht so einsichtig, wie komme ich dann da weiter?

Nachbarschaftsstreitigkeiten sind oft Ersatzschauplätze

Schmiel: Eine Sache muss man ganz klar sagen: "A****löcher" gibt es überall! Und es gibt auch immer Leute, die tatsächlich ihren Frust an mir abarbeiten wollen. Das gilt aber auf beiden Seiten. Die Erfahrung zeigt, wenn ich bereit bin, den anderen zu verstehen, entwickelt der häufig auch Verständnis für mich.

Aber wenn es knallt, sind die meisten Nachbarschaftsstreitigkeiten Ersatzschauplätze für andere, tieferliegende Konflikte. Das heißt, entweder der eigene Frust, den ich am Nachbarn abarbeite, oder der Nachbar, der seinen Frust an mir abarbeitet. Da, wo sich Menschen wohlwollend begegnen, lassen sich viele, tiefergehende Streitigkeiten von vornherein vermeiden.

Rolf Schmiel rät bei Streitigkeiten zwischen Nachbarn: In Ruhe den Kontakt zum Nachbarn suchen!

SWR1: Also vielleicht auch bei aufkommendem Unmut erstmal durchatmen und eine Nacht darüber schlafen, bevor man das Gespräch sucht?

Schmiel: Das ist in der Regel immer gut. Also, in Ruhe jemanden aufsuchen, denn wenn die einen Emotionen hochkochen, wird man selten eine gute Lösung finden. […] Deshalb entspannt und mit einem guten Vorschlag hingehen.

Wenn die einen Emotionen hochkochen, wird man selten eine gute Lösung finden

Zurück zum Beispiel: Zu welchen Zeiten kann der Nachbar rauchen, wo es einen selbst nicht so stört. Wenn man nur anpampt, dann wird der andere in eine Gegenwehr gehen. Wenn man aber mit einer Idee hinkommt und das wohlwollend, lässt sich sehr häufig, wenn man auf gesunden Menschenverstand stößt, eine gute Lösung finden.