Roger Hodgson von Supertramp wird 75

Roger Hodgson war die Stimme der britischen Pop-/Rock-Band Band Supertramp und hat ihren Sound entscheidend geprägt. Am 21. März 2025 wird der Sänger 75 Jahre alt.

Fast alle großen Radiohits der Band Supertramp stammen aus der Feder des ehemaligen Frontmanns Roger Hodgson. Seinen ersten großen Erfolg feierte er 1974 mit "Dreamer", einem Song aus dem Album "Crime Of Century". Einige Jahre später folgte mit "The Logical Song" auf "Breakfast In America" der nächste große Hit.

Typische Roger Hodgson-Songs zeigen stets seine große Liebe für eingängige Popmusik. Die Texte enthalten kluge Gedanken für diejenigen, die sich damit auseinandersetzen möchten.

Es gab kreative Differenzen zwischen Hodgson und Rick Davies

Hodgson und sein ehemaliger Band-Kollege Rick Davies waren eigentlich ein richtig gutes Songwriter-Gespann. Die beiden waren aber leider komplett verschieden. Roger kam, im Gegensatz zu Rick Davies, aus einer bürgerlichen Familie und war auf einem privaten Internat. Dort litt er allerdings sehr unter der strengen Führung seiner Lehrer. Seine Erlebnisse im Internat verarbeitete er in seinem berühmten Song "School".

Rick Davies war ein Arbeiterkind und brachte Rock-, Blues- und Jazz-Einflüsse mit in die Band. Roger Hodgson hingegen liebte den Pop und wollte eher seine Hippie-Träume in die Musik einfließen lassen. Diese Gegensätze waren oft spannend und trieben die beiden über die Jahre kreativ immer weiter auseinander.

Supertramp - The Logical Song (Official Music Video)

Warum ist Roger Hodgson bei Supertramp ausgestiegen?

Die kreativen Differenzen zwischen Hudgson und Davies waren natürlich auch ein Grund für seinen Ausstieg aus der Band. Offiziell wollte Hudgson aber mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er zog nach Nordkalifornien, um seine Kinder aufwachsen zu sehen.

Mitte der 1980er Jahre startete er schließlich seine Solo-Karriere. Er war bis kurz vor der Corona-Pandemie sogar noch auf Tour. 2019 spielte er sogar in Ingelheim all seine größten Hits, aus seiner Solo- und aus seiner Supertramp-Zeit.