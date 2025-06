Die amerikanische Rocksängerin Suzi Quatro feiert ihren 75. Geburtstag. Wobei der Begriff "Sängerin" für sie fast zu bescheiden ist, denn obwohl sie nur 1,53 Meter misst, ist ihre Ausstrahlung auf der Bühne riesig.

Suzi Quatro ist weit mehr als nur eine Sängerin. Sie ist eine echte Vollblutmusikerin, eine Ausnahmekünstlerin und eine absolute Wegbereiterin in der Rockmusik.

Suzi Quatro: Pionierin des Rock

Als sie in den Siebzigern mit der Rockmusik anfing, war sie eine Pionierin: die erste Frau, die sich in der männerdominierten Welt der Rockmusik durchsetzen konnte. In einer Ära, in der Größen wie Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, die Stones oder auch David Bowie das Genre prägten, betrat plötzlich diese junge, wunderschöne und selbstbewusste Frau die Bühne.

Suzi Quatro – "Can The Can": Durchbruch mit 23 Jahren

Als Suzi Quatro 1973 mit ihrem Hit "Can The Can" den Durchbruch schaffte, war sie gerade einmal 23 Jahre alt und misst nur 1,53 Meter. Doch ihre Größe spielte keine Rolle, sobald sie mit ihren langen blonden Haaren im engen schwarzen Lederoutfit und ihrer Bassgitarre auf die Bühne trat. Mit ihrer besonderen Stimme und Energie führte sie selbstbewusst eine rein männliche Band an und stürmte damit die Charts.

Suzi Quatro - Can The Can

Mit ihrem Erfolg räumte sie eindrucksvoll mit dem Klischee auf, Rockmusik sei eine reine Männerdomäne und wurde zum Vorbild für viele weibliche, starke Künstlerinnen. Die Fans liegen ihr bis heute begeistert zu Füßen und eins ist klar: Von der Bühne ist sie einfach nicht mehr wegzukriegen. Sie brennt noch immer für die Musik, ihr letztes Album erschien vor zwei Jahren und auch live ist sie viel auf Tour.

Suzi Quatro lebt für die Bühne

In diesem Sommer spielt sie zahlreiche Konzerte in Deutschland, Finnland, Norwegen, der Schweiz und Spanien. Und im Herbst geht es für sie weiter auf große Tour nach Australien.

Suzi Quatro privat

Stillstand? Den kennt Suzi Quatro nicht. Nur an ihrem Geburtstag legt sie eine Pause ein. Den feiert sie mit ihrer Familie in Hamburg, dort lebt ihr zweiter Ehemann. Die Beziehung zu ihrem Mann ist ein weiteres Zeichen für ihren Freigeist und ihre Unabhängigkeit: Seit über 30 Jahren führen die beiden eine Fernbeziehung. Er hat sein Haus in Hamburg, sie ihres in England und gemeinsam besitzen sie ein Haus auf Mallorca. Die beiden pendeln zwischen den Orten und Suzi erzählte in einem Interview, dass sie in England koche und ihr Mann in Hamburg, auf Mallorca gehen sie gemeinsam essen.