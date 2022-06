Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet Rock am Ring seit heute wieder statt. Drei Tage lang Musik und Festival-Feeling am Nürburgring – das haben viele Fans bitter vermisst. Und so sind schon alle neunzigtausend Dauerkarten weg. Heute zur Eröffnung sind zehntausende gekommen. Viele mit Sack und Pack und ohne Angst vor schlechtem Wetter. Denn auch das ist Tradition bei Rock am Ring. Irgendwann schüttet es immer.