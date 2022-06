Riss der Bauchschlagader - wen es treffen kann

Der Keyboarder von Depeche Mode, Andy Fletcher, starb vermutlich an einem Riss der Bauchschlagader. Wer gefährdet ist und wie häufig so etwas auftritt, weiß Professor Detlef Ockert.

Professor Detlef Ockert ist Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßmedizin im Krankenhaus der barmherzigen Brüder in Trier.

SWR1: Wie kann es denn sein, dass bei einem 60-Jährigen plötzlich die Bauchschlagader platzt?

Prof. Detlef Ockert: Ich denke, dass nach dem, was geschrieben wurde, eine Aortendissektion aufgetreten ist. Das bedeutet letztendlich, dass ein Riss in der Hauptschlagader stattgefunden hat. Dabei spaltet sich sozusagen die Innenhaut von der mittleren Haut der Hauptschlagader auf. Das heißt, die Hauptschlagader platzt und es blutet dann zum Beispiel in den Brustraum.

Andy Fletcher, der Keyboarder von Depeche Mode, verstarb am 26. Mai 2022 in Brighton an den Folgen eines Risses in der Bauchschlagader. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Gonzales Photo/Lasse Lagoni | Gonzales Photo/Lasse Lagoni

SWR1: Kommt das häufiger vor und kann das in jedem Alter passieren?

Prof. Ockert: Nein, es kommt Gott sei Dank nicht häufiger vor. Man rechnet ungefähr mit drei Aortendissektionen pro hunderttausend Einwohner. Männer sind häufiger betroffen als Frauen (drei zu eins) und Gott sei Dank sind die Männer in der Regel über 60 Jahre.

SWR1: Ist so eine geplatzte Hauptschlagader dasselbe wie ein sogenanntes Aneurysma?

Prof. Ockert: Nein, ein Aneurysma ist eine Aussackung der Hauptschlagader, während die Dissektion wirklich aus heiterem Himmel kommt. Das kann man sich so vorstellen, als würde ein Bremsschlauch am Auto reißen oder ein Gartenschlauch, wenn zu viel Druck drauf kommt. Und so ähnlich ist auch tatsächlich die Pathophysiologie: wahrscheinlich ist der Bluthochdruck eine der Hauptrisikofaktoren für diese Erkrankung.

SWR1: Gibt es irgendwelche Frühwarnzeichen? Kann ich auf irgendetwas achten?

Prof. Ockert: Leider nein. Das Zeichen, dass so etwas passiert, ist häufig ein fürchterlicher Schmerz, der in der Brust oder im Rücken auftritt. Häufig ist es im Brustkorb, nicht im Bauchraum.

Einer der Risikofaktoren für einen Riss der Hauptschlagader oder ein Aneurysma: Bluthochdruck. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / FotoMedienService | Ulrich Zillmann

SWR1: Kann man irgendetwas vorbeugend tun, beispielsweise auf die Ernährung achten oder vermehrt Sport machen?

Prof. Ockert: Wie so häufig ist die gesunde Lebensführung die Grundlage. Also ausreichend körperliche Bewegung, am besten dreimal die Woche, und eine möglichst mediterrane Ernährung. Aber häufig ist es eben der versteckte Bluthochdruck, der einen in diese Risikogruppe bringt. Der Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, die vor allem bei Männern, die Berufsstress ausgesetzt sind, vorkommt. Der unentdeckte Bluthochdruck führt dann irgendwann zu diesem Reißen der Hauptschlagader.

Das Interview führte Frank Harbeck.