Die EU will Erdgas und Atomenergie das Nachhaltigkeitssiegel verpassen. Die Mitgliedsländer sind in dieser Frage gespalten, eine einheitliche Linie gibt es auch in der Bundesregierung nicht. Was bedeutet das für den Gestaltungsspielraum der Politik? Ist da noch was zu ändern? Wie ist die Diskussion einzuschätzen?